GF Vip, Ainett Stephens allontana Amedeo Goria: “Ieri per poco non mi baci, datti una calmata”

Amedeo Goria è finito nell'occhio del ciclone per il suo comportamento verso Ainett Stephens che lo ha affrontato faccia a faccia.

Amedeo Goria è stato ripreso da Ainett Stephens per le sue avances indesiderate nei suoi confronti. Sui social la figlia di Amedeo Goria, Guenda Goria, ha preso le difese del padre.

Amedeo Goria e Ainett Stephens

Alcuni comportamenti di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens hanno infastidito la modella e già nei giorni scorsi contro di lui erano intervenute Manila Nazzaro e Francesca Cipriani.

Stavolta la stessa Ainett si è sfogata contro l’ex marito di Maria Teresa Ruta che a suo dire avrebbe tentato di abbassarsi le mutande mentre si trovava con lei in camera da letto: “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così… e va bene… io ci sto al gioco, non è che… L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare.Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera.

Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata.” Amedeo Goria a sua volta ha invece affermato di aver solamente accarezzato la schiena di Ainett.

Amedeo Goria: la difesa della figlia

Guenda Goria, la figlia che Amedeo Goria ha avuto insieme all’ex moglie Maria Teresa Ruta, ha preso le sue difese via social: “E lo scandalo dov’è? Se un giovane figo ci prova sono tutti contenti, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica.

Una caccia alle streghe pesante e prima di ironia. Lui si diverte ed è simpaticissimo”. Intanto, sui social e nella casa del GF Vip, in molti hanno trovato che il comportamento di Amedeo Goria fosse a dir poco indecoroso.

Amedeo Goria: la vita privata

Amedeo Goria è entrato nella casa del reality show da single nonostante da diversi mesi frequentasse Vera Miales. L’ex marito di Maria Teresa Ruta è famoso per il suo debole per le belle donne.

A tal proposito Guenda Goria aveva dichiarato: “Ha delle persone a cui vuol bene, ma lui non ha un tipo di affettività e lo dice pure”, aveva affermato la figlia del conduttore, e ancora “è un poligamo, è attratto dalle belle donne, dall’eleganza”. Quanto accaduto tra lui e Ainett Stephens gli costerà la squalifica?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.