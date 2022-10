GF Vip: Alberto fa una confessione ad Antonella su Edoardo

GF Vip, Alberto confessa ad Antonella che Edoardo è attratto sessualmente da lui: la schermitrice finisce in lacrime.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Alberto De Pisis ha fatto una confessione scottante ad Antonella Fiordelisi. Pare che Edoardo Donnamaria gli abbia confessato di essere sessualmente attratto da lui. La schermitrice, neanche a dirlo, è finita in lacrime.

Durante l’ultimo appuntamento con il GF Vip, Alfonso Signorini ha sviscerato il triangolo amoro della casa, ovvero quello formato da Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Sembra che l’ex volto di Forum stia giocando con diversi concorrenti, strusciandosi a destra e sinistra. Ad attrarlo maggiormente, però, sono la schermitrice e l’ex fidanzato di Taylor Mega. Per questo, dopo la diretta, Alberto ha provato a parlare con Antonella, facendole una confessione del tutto inaspettata.

De Pisis ha raccontato:

“Lui mi ha dato modo per legarmi. Ma non è solo per il bacio, era per come mi guardava e altro. Però non voglio essere un intralcio ed è giusto che faccia tu il tuo percorso con lui. (…) Oggi pomeriggio, quando non ci sentivano, mi ha detto ‘Io sessualmente ti piaccio? Vorresti sco*are con me?’ È registrato. Io gli ho risposto di no, ma nel senso che di lui non mi ispira quello come prima cosa. Mi ha preso più di testa che di corpo. La cosa per me è sul piano affettivo ed emotivo adesso”.