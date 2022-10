GF Vip, Alberto contro Edoardo: “Non toccarmi!”

Alberto De Pisis ha sbottato contro Edoardo Donnamaria al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Alberto De Pisis ha perso le staffe contro il suo collega del GF Vip Edoardo Donnamaria, che gli ha toccato il sedere mentre erano in cucina.

Alberto De Pisis contro Edoardo Donnamaria

Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria si è avvicinato pericolosamente a Antonella Fiordelisi, ma non ha mancato di esprimere il suo interesse anche verso Alberto De Pisis, specificando di essere attratto sia dagli uomini che dalle donne.

Alberto in un primo momento è parso ricambiare i “sentimenti” del suo compagno d’avventura ma, nelle ultime ore, è scattato quando Edoardo gli ha palpato il sedere in cucina. “Oh, basta toccarmi il c*lo”, ha tuonato l’influencer, mettendo in imbarazzo Edoardo (che ha subito smesso d’importunarlo). Qualcuno crede che De Pisis sia geloso per il rapporto instaurato dal suo amico con Antonella Fiordelisi ma, al momento, sulla questione non sono emerse conferme.

Cosa succede tra Edoardo e Antonella

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano essere sempre più intimi e tra i fan del programma c’è chi crede che presto i due potrebbero diventare la coppia di questa settima edizione del reality show. Edoardo non ha fatto segreto di provare qualcosa per la schermitrice che, nelle ultime ore è emerso avrebbe avuto un flirt con Massimo Giletti. Tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplica amicizia?

I fan del reality show sono in trepidante attesa di saperne di più e molti sperano che Antonella trovi l’amore all’interno della Casa.