Gf Vip: Alberto e Edoardo si sono baciati, Antonella compone una poesia

Proseguono le vicende nella casa del GF Vip, tra alti e bassi.

Chi segue il reality Mediaset, sa come ultimamente ci sia stato un allontanamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, in maniera inaspettata, il conduttore e la campionessa di scherma sembrano essersi riappacificati. Per festeggiare, Antonella ha reagito in maniera davvero inaspettata: ha infatti composto una poesia. Nel frattempo sta facendo parlare molto il bacio che c’è stato tra Alberto De Pisis e lo stesso Edoardo l’ultimo dell’anno.

Come se questo non bastasse, Edoardo ne ha voluto in seguito un altro dall’amico. Alberto avrà accettato?

GF Vip: complicità tra Alberto e Edoardo

Dopo le incomprensioni con Antonella, Edoardo sembra aver trovato una certa complicità con Alberto, tanto da baciarsi la notte del 31 dicembre scorso. In seguito, mentre erano chiusi nel van, Donnamaria ne ha chiesto un altro a De Pisis, ma quest’ultimo ha rifiutato.

Ad ogni modo, è palese oramai che i due siano grandi amici.

Il testo della poesia composta da Antonella

Edoardo e Antonella sembrano aver fatto pace e per festeggiare l’evento, l’atleta ha composto una poesia. Il componimento si intitola “Una persona che ama”, qui di seguito vi proponiamo il testo:

Una persona che ama

non riesce a legare con chi offende il proprio amore

una persona che ama

pensa per due

una persona che ama…

una persona che ama

fa anche sacrifici ed evita di fare certe cose.