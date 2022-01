Gf Vip, Aldo Montano rivela quello che dice Alex Belli durante la pubblicità

"Per l'ennesima volta in pubblicità mi si avvicina e mi dice che lui fa il 23% di share", svela Aldo Montano parlando dell'ormai ex amico Alex Belli.

Nella casa di Cinecittà sembrava essere nata una bella amicizia tra Aldo Montano e Alex Belli. Tuttavia, alcuni comportamenti dell’attore avevano fatto infuriare lo sportivo e tra i due il sodalizio si è rotto per sempre. Anche in studio non sono mancate le incomprensioni tra i due ex concorrenti del reality più chiacchierato di Canale 5.

L’ultima in pubblicità, quando Alex si sarebbe avvicinato ad Aldo polemizzando con una certa arroganza che proprio non è piaciuta al campione olimpico, il quale ora svela cosa gli ha detto a telecamere spente.

Gf Vip, Aldo Montano parla di Manuel Bortuzzo e Alex Belli

Intervenendo a Casa Chi, Aldo Montano ha parlato del rapporto con Manuel e con Alex. “Manu lo adoro e ci legano tante cose, siamo due sportivi e due ragazzi normali.

Siamo persone che sbagliano, ammettono gli errori, portano avanti le idee e i valori con decisione. Lo apprezzo tantissimo e gli voglio bene, è una persona meravigliosa“, ha sottolineato.

Quindi ha precisato: “Alex è l’opposto di Manu. La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi.

Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, ma è una persona che gira intorno a un unico tema, che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte”.

Poi ha fatto sapere: “Lui mi stuzzica, ma io di questa roba del triangolo sì o il triangolo no non ci credo minimamente. Per me si tratta di una roba tutta montata.

Non so se l’hanno pensata fin dall’inizio o strada facendo. Di certo è una storia che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le scatole, diciamoci la verità. Sono abbastanza stomacato da ciò che sento e risento da mesi. Credo che anche gli spettatori pensino le stesse mie cose, anche basta, non se ne può più”.

Aldo Montano: “Il game over di Alex Belli è una superca***la”

Con il suo ultimo post sui social, dove Belli sembra trovarsi molto a suo agio e particolarmente disinvolto, Alex Belli ha dichiarato: “Game over. […] Non è più il mio game”. Per alcuni telespettatori significa che l’attore di Centovetrine lascerà il programma ed eviterà di concentrare i riflettori su di sé e il suo matrimonio così vacillante con Delia.

Alex Belli lascerà davvero il Gf Vip? A commentare l’ipotesi è proprio Alex Belli: “Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una superca***la. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul “game over” sarà per l’ennesima volta nel programma“.

Gf Vip, Aldo Montano confessa cosa dice Alex Belli durante la pubblicità

Aldo Montano ha soddisfatto le curiosità dei fan, rivelando cosa gli ha detto Alex durante la pubblicità.

“Dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa “perché io faccio il 23% di share, capito?”. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello“, ha dichiarato.