GF Vip, Aldo Montano: “Senza loro non sarei dove sono”

Nel corso della terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad una bellissima sorpresa a Aldo Montano. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 20 settembre con la terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad una bellissima sorpresa a Aldo Montano. Ecco cosa è successo.

Aldo Montano, la terza puntata del Grande Fratello Vip

Nel corso della terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno destato particolare interesse le sorprese fatte a Aldo Montano. Il noto campione olimpico, infatti, ha ricevuto un saluto affettuoso da parte della moglie Olga che gli ha mostrato anche il loro figlio Mario. Ma non solo, ha anche potuto incontrare la sorella Alessandra. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Aldo Montano, il saluto della moglie Olga

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip si è parlato della più grande passione di Aldo Montano, ovvero la scherma. Lo stesso campione, a tal proposito, ha dichiarato: “Ho inseguito questo sogno per una vita, mio padre dice che assomiglio a mio nonno, per il mio amore viscerale per la scherma”.

Ha quindi proseguito: “L’orgoglio più grande è quello di aver contribuito a portare avanti il nome dell’Italia e il nome della mia famiglia”.

Per poi aggiungere: “Dietro al mio successo c’è una grande famiglia, senza moglie e i miei figli non sarei arrivato dove sono. Mia moglie mi ha spinto tanto, anche ora in età matura è lei che mi dà la forza, è una sportiva e anche lei sa cosa vuol dire”.

Proprio la moglie Olga è comparsa poco dopo in un video, attraverso il quale ha affettuosamente salutato il marito, per poi mostrargli il figlio mentre dorme nella culla.

Aldo Montano non è riuscito a trattenere la commozione, tanto da affermare: “Sono molto più sensibile in questo momento, loro mi mancano tanto“.

Aldo Montano, la sorpresa della sorella Alessandra

Ma non solo, Aldo Montano ha avuto anche la possibilità di incontrare la sorella Alessandra. Quest’ultima ha colto l’occasione per riempire il fratello di complimenti. Ha infatti affermato: “Ci hai fatto commuovere, tutti ti seguono con una stima meravigliosa, i valori che stai portando nella casa sono bellissimi, avete formato un gruppo ganzissimo, sembrate un film di Vanzina, mi sembra di aver acquisito un fratello con Manuel. Babbo e mamma stanno bene, sono tutti contenti e orgogliosi. Fratello meraviglioso iper protettivo, premuroso, pieno d’amore, credo che in questa casa stia mettendo in evidenza i lati più belli”.