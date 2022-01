Gf Vip, Alessandro Basciano chiede che intervenga un prete: i motivi

Alessandro Basciano, ex corteggiatore e concorrente del Gf Vip ha chiesto che un prete intervenga nella casa. Quali sono i motivi.

L’ex corteggiatore e ora concorrente del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano, ha fatto agli autori del programma una richiesta alquanto curiosa. Dopo aver giurato sul figlio Nicolò, durante una pesante discussione con Sophie Codegoni, Basciano ha chiesto l’intervento di un prete che lo possa confessare e quindi sciogliere dal giuramento fatto, in modo da tornare a dormire con la giovane.

Basciano chiede un prete, “Mi farebbe stare meglio”

Confidandosi con Giucas Casella e Manila Lazzaro, Basciano aveva affermato:

“Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole, ci sarà un sacerdote qui vicino no? Penso che possano farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Mi hanno detto che non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio”.

Basciano chiede un prete, la reazione dei concorrenti

Nel frattempo alcuni concorrenti del reality hanno commentato divertiti la curiosa richiesa fatta dal giovane: “Stiamo a Roma, c’è il Vaticano, forse passa pure il Papa. Secondo me il Grande Fratello e Alfonso Signorini possono chiedere al Papa…scusaci se ridiamo”, ha risposto Manila Nazzaro. “Ma non ti fare questi problemi”, sono invece le parole di Giucas Casella.

Basciano chiede un prete, Sophie Codegoni: “Non si può tornare indietro ad un giuramento”

Non si è fatto attendere il commento di Sophie Codegoni che, parlando con le altre concorrenti ha affermato: “Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così“.