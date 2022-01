Gf Vip, Alessandro Basciano chiede più certezze a Sophie: “Se ha voglia si deve sbilanciare”

Alessandro Basciano si sfoga e chiede a Sophie Codegoni di dargli più certezze. "La aspetto, ma se lei ha voglia si deve sbilanciare un po’", commenta.

Il suo ingresso nella casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia ha scombussolato gli equilibri tra i vipponi: il Grande Fratello Vip regala colpi di scena e non smette di sorprendere. Lo sanno bene i fan del reality più seguito di Canale 5: Sophie Codegoni si è rivelata una protagonista indiscussa del programma, nonostante alcuni suoi comportamenti non siano proprio piaciuti al pubblico da casa.

In tanti, infatti, non hanno apprezzato la poca trasparenza nei confronti di Gianmaria, subito dimenticato dopo l’ingresso di Alessandro Basciano. L’ex protagonista di Uomini e Donne non ha mai negato il suo trasporto nei confronti di Sophie, che gli piace per il suo fascino fine e travolgente. Si è promesso di conquistare il suo cuore e – considerando la sintonia innegabile che li lega e l’intimità passionale che li unisce – sembra stia raggiungendo il suo obiettivo.

Tuttavia, per Basciano non sono mancati i momenti di sfogo e alla sua bella Sophie chiede più certezze.

Gf Vip, Alessandro Basciano chiede più certezze a Sophie Codegoni

Tra loro non sono mancati gli scontri, ma il legame tra Sophie e Alessandro sembra essere sempre più stretto. Nella casa del Gf Vip, infatti, regalano momenti di grande intimità, tra baci e attimi di passione.

Lui sembra convinto del suo interesse verso Sophie, ma a lei chiede qualche dimostrazione in più.

Lo ha detto chiaramente chiacchierando con Jessica e confidandosi con Davide.

Alessandro Basciano chiede più certezze a Sophie: le sue parole

Confidandosi con Davide Silvestri, attore che nella casa piace per la sua simpatia, la maturità e la semplicità che lo caratterizzano, Alessandro Basciano ha detto: “Io, per rispetto, la aspetto. A me lei piace molto fisicamente. La devo inquadrare bene, ma basta uno sguardo e ci capiamo“.

Poi parlando con la maggiore delle sorelle Selassié, che è molto amica di Sophie, ha sottolineato: “Se lei ha voglia si deve sbilanciare un po’, perché dall’altra parte c’è una persona che non si fida a prescindere però lo fa.

Le cose si fanno in due“.

Jessica ha prontamente risposto: “Lei ascolta tanto, devi superare non a parole ma a fatti che lei si possa fidare“.

Alessandro Basciano chiede più certezze a Sophie: il confronto tra i due

Dopo lo sfogo di Alessandro, non è mancato il confronto tra i diretti interessati. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, si sono parlati. Rivolgendosi ad Alessandro, Sophie ha commentato: “Ho tante paure. Non voglio mai legarmi alle persone. Se tu ti comporti così, farai la stessa fine di Gianmaria. Per me non c’è un problema. Non vedo un problema tra me e te. Sto bene con te, ma qui bisogna stare anche da soli“.

Non si è fatta attendere la risposta di Basciano: “Tu coinvolgi troppo Jessica. Se vuoi stare con me, non devi avere pregiudizi. Le cose si fanno in due. Io non voglio giocare con le persone. Io mi voglio vivere con te tutto. Quando sono entrato avevo solo in mente di stare con te. Sfruttiamo questa occasione per conoscerci al mille per mille. Lasciati andare“.