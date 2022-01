Gf Vip: Alessandro Basciano e Barù fanno la doccia

Gf Vip, Basciano e Barù sotto le docce: il fisico dei due concorrenti.

Come di consueto, anche in data 17 gennaio Alessandro Basciano e Barù si sono concessi una doccia nella casa del Gf Vip. Un po’ le telecamere, un po’ gli specchi posizionati sulla parete, hanno contribuito a far intravedere un po’ dei fisici dei due concorrenti, per la gioia delle fan.

Gf Vip: i tatuaggi di Alessandro Basciano

Le telecamere del Gf Vip hanno mostrato i numerosi tatuaggi ricoprenti il corpo di Alessandro Basciano. Alcuni di questi raffigurano una corona, un teschio con una croce sulla fronte (entrambi raffigurati sul torace dell’imprenditore), quella che parrebbe essere un’immagine sacra posta a sinistra dell’ombelico, mentre alla destra di esso compare una scritta in latino.

Gf Vip: Barù peloso

Se il corpo di Alessandro Basciano è ricco di tatuaggi, ma completamente rasatorasata, lo stesso non si puù dire per Barù. Gli specchi hanno mostrato il fisico possente e palestrato del nobiluomo caratterizzato, inoltre, da una discreta peluria.

Gf Vip, doccia Delia Duran, Barù: “Creazione divina”

Anche Delia Duran si è fatta una doccia e mentre era occupata a lavarsi, Barù ne ha approfittato per provocare Soleil Sorgè decantando la Delia con le seguenti parole: “È una creazione divina, tutta bella nature”.

Alla fine però è arrivato Giucas Casella, che ha commentato: “Vabbé, ma c’è anche molta plastica”.