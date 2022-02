Gf Vip, Alessandro Basciano violento contro la ex fidanzata? Le accuse

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che si era fatta conoscere nella casa del Gf, accusa Alessandro Basciano: "Pestava di botte la ex".

I fan di Uomini e Donne lo ricorderanno nel salotto più chiacchierato di Maria De Filippi. Per il grande pubblico però è un volto tutto nuovo: Alessandro Basciano ha deciso di farsi conoscere nella casa del Gf Vip, ma non mancano le polemiche.

La sua nomination ha fatto discutere, lui si è detto deluso e pronto a lasciare la casa del reality. A difenderlo, almeno in parte, sono state solo Soleil e Sophie. I suoi comportamenti, in particolare l’ira contro Alex Belli, hanno spinto la produzione a prendere provvedimenti nei suoi confronti. Tuttavia, a far discutere sono anche gli atteggiamenti e le parole molto poco pacate spesso indirizzate a Sophie, la sua nuova fidanzata.

Tra i due è sbocciato l’amore tra le mura di Cinecittà, ma non sono mancati i momenti di tensione. Le nuove accuse arrivano da un’altra ex gieffina, Veronica Satti, la quale sostiene che Basciano era violento nei confronti dell’ex compagna.

Gf Vip, Alessandro Basciano violento? Le parole di Veronica Satti

La figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Grande Fratello indirizza accuse molto pesanti nei confronti di Alessandro Basciano.

In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha detto: “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare “il principe di Marassi”, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata”.

Quindi ha tenuto a sottolineare: “Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono.

Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al Gf ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta”.

La replica della sorella di Basciano

A difendere Alessandro ci ha pensato sua sorella Giorgia, che promette di querelare Veronica Satti per le dichiarazioni fatte.

“Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. Siccome tutti conoscono che purtroppo hai grossi problemi, hai una malattia mentale. Quindi domani ne parleremo in altre sedi“, ha fatto sapere la sorella del gieffino.