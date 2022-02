Gf Vip, Alex Belli abbandona la casa. Soleil: “Lui è venuto qui per far esporre me”

Alex Belli ha abbandonato nuovamente la casa del Grande Fratello Vip a tre settimane dalla conclusione. Qual è stata la reazione di Soleil.

Nel bene o nel male, Alex Belli in questa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto la differenza. A circa una settimana dal rientro, per lui è arrivato il momento di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nella quale era stato ospite.

Riappacificato con la compagna Delia, l’attore ha varcato la porta di uscita. A tale proposito, Soleil si è espressa in modo critico: “Lui è venuto qui non per salvare il suo matrimonio ma per far esporre me. Non è vero, c’è stato un momento di confusione, lì per lì ero frastornata”.

Gf Vip, Alex Belli abbandona la casa: cosa è successo

Nel corso della puntata Alex Belli, chiamato in mistery ha espresso tutto l’amore per Delia: “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei.

Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva. Grazie per avermi fatto tornare. Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”.

Delia decide di rimanere in gara

Poco prima dell’abbandono di Alex della casa, Alfonso Signorini ha chiesto se avesse voluto uscire con il compagno o rimanere in gioco.

La modella venezuelana ha espresso la volontà di continuare il percorso nella casa: “Voglio rimanere per me”, ha motivato Delia.