GF Vip, Alex Belli assente in studio: i motivi

Alex Belli ha svelato via social i motivi per cui sarebbe stato assente nell'ultima diretta del GF Vip.

Dopo il ritono nella casa del GF Vip in tanti si sarebbero aspettati di rivedere Belli nello studio del programma e invece l’attore ha deciso di assentarsi. Lui stesso ha svelato perché.

Alex Belli assente al GF Vip

Alex Belli non è tornato nello studio del Grande Fratello Vip dopo il suo breve ritorno nella casa del reality show e in tanti si sono chiesti come mai l’attore non avesse tentato il tutto per tutto anche questa volta per spingere sua moglie, Delia Duran, a restare con lui.

In realtà, via social, lo stesso Alex Belli ha svelato i motivi per cui ha deciso di assentarsi dal reality show e sui social ha scritto:

“Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te amore mio.” Nell’immagine postata da Alex Belli lo si vede nel deserto di Sharm El Sheik, dove l’attore avrebbe deciso di raggiungere l’amico makeup artist Alessandro Filippi per alcuni giorni di vacanza.

Lo stesso filmato è stato mostrato anche a Delia, che intanto continua a restare nella casa del reality show.

Alex Belli e Delia Duran: come stanno le cose tra i due

Dopo la permanenza di Belli nella casa del GF Vip, le cose tra lui e Delia Duran non sono particolarmente migliorate e la modella continua a nutrire dei dubbi per via dei sentimenti manifestati dall’attore nei confronti di Soleil Sorge.

Quando ha abbandonato la Casa per la seconda volta, Belli ha affermato:

“Quando Delia uscirà avremo modo di recuperare, ma speravo di avere qualche giorno in più proprio per questo motivo”. Come andranno a finire le cose tra i due?