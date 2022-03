GF Vip, Alex Belli contro Antonio Medugno: “Lascia stare Delia!”

Alex Belli si è scagliato contro Antonio Medugno, che sembra essersi avvicinato sempre di più a sua moglie Delia Duran.

Nella casa del Grande Fratello Vip Delia Duran sembra essere sempre più pericolosamente vicina a Antonio Medugno, e attraverso i social Alex Belli si è scagliato contro il concorrente del reality show con un tweet minaccioso.

Alex Belli contro Antonio Medugno

Nella casa del GF Vip 6 Delia Duran e Antonio Medugno sembrano essere sempre più vicini e attraverso i social il marito della modella, Alex Belli, si è sfogato per la situazione:

“Caro Tiktokio,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”, ha scritto Alex Belli, che al momento si trova in Egitto in compagnia dell’amica Stella.

Delia Duran e Medugno: cosa succede

Nella casa del GF Vip si è instaurata una certa complicità tra Delia Duran e Antonio Medugno, e nelle ultime ore la stessa modella si è detta felice di condividere l’esperienza del reality show in compagnia del collega:

“Io sono felice che ci sei tu e stai qua dentro, la tua presenza mi piace, voglio darti tanta forza”, gli ha detto, mentre lui ha risposto:

“Lo so, si vede e te ne voglio dare anche io.

Sei tornata a essere quella che eri. Sei sempre stata così? Bugiarda. Ora sei di nuovo la Delia che ho conosciuto prima Quella che piaceva a me. Io avevo paura che tu non tornassi più ad essere quella che sei stata all’inizio”.