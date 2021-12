Nuova dedica musicale da parte di Alex Belli a Soleil Sorge: l'ex concorrente del Gf Vip dedica un verso di una canzone all'amica

La telenovela tra Alex Belli e Soleil Sorge prosegue anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha dedicato una canzone all’amica.

La canzone di Alex Belli ai concorrenti del Gf: parla anche di Soleil

Il Natale ha riacceso la vena artistica di Alex Belli, che proprio il 25 dicembre, a casa sua, si è messo a suonare al pianoforte una canzone decisamente inedita. L’ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip, che ha deciso di abbandonare, ha scritto una canzone dedicata ai suoi compagni di viaggio. Con una dedica particolare sul finale: quella per l’amica Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge, una telenovela che sembra non finire

La soap opera tra Alex Belli e Soleil Sorge è andata in scena durante gli scorsi mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma pare che le puntate non siano ancora finite, nonostante l’uscita di Belli dalla casa. L’ex concorrente, infatti, ha voluto dedicare, nel giorno di Natale, una canzone ai suoi compagni di viaggio e in particolare a Soleil. “Avete il pianoforte in casa, ma nessuno lo sta più suonando.

A questo punto invece voglio dedicarvi io una bella cosa. Mi mancate tanto” è stato il messaggio di Alex Belli ai suoi ex compagni.

Alex Belli, il verso dedicato a Soleil

Belli, in un video, ha voluto dedicare una canzone al pianoforte ai suoi compagni del Gf Vip, soffermandosi in particolare su Soleil, a cui ha dedicato la parte finale del brano. Ecco il testo:

“La parola bella è nata insieme a lei

Col suo corpo e con i piedi scalzi e voi

Questo è un volo che afferrerei e stringerei

Ma sale su l’inferno a stringere me

Tanti auguri a voi grandi fratelloni

Con quale cuore prego ancora Cinecittà

C’è qualcuno che le scaglierà la nomination

Sia cancellato dalla faccia della terra!

Volesse la Ricciarelli, la vita passerei

Con le mie dita tra i capelli di Soleil”.