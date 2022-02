Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran organizzano lo scambio delle fedi ed è polemica

Polemica nella casa del Gf Vip. Alex Belli e Delia Duran che, hanno riacceso la loro passione, hanno organizzato uno scambio delle fedi.

Con l’ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip sono molte le dinamiche del gioco ad essere cambiate a cominciare dal rapporto tra l’attore e Soleil Sorge che pare essere arrivato ad un punto di non ritorno.

Con la compagna Delia, dopo alcune settimane di “burrasca”, pare essere tornato invece il sereno, tanto che i due sono più affiatati che mai. Eppure, in tutto ciò, le polemiche sembrano non volersi spegnere: i due sono stati infatti ripresi dalle telecamere mentre organizzavano uno scambio delle fedi.

Alex Belli e la compagna Delia organizzano lo scambio delle fedi: cosa sta succedendo

Proprio lo scambio degli anelli, sarebbe uno dei punti di partenza di quello che sembrerebbe essere visto come una sorta di “teatrino”. La coppia infatti, in una clip che si è diffusa in rete, è stata immortalata mentre organizzava una Love Boat. “Io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qua”, ha dicharato Alex Belli a Delia che, a sua volta, ha replicato: “Le abbiamo già, ora me la metto”.

“No, no ce le scambiamo lì dentro. È bello”, sono state le parole finali dell’attore di CentoVetrine.

Il viaggio alle Maldive

Non è finita qui. Delia aveva in precedenza rivelato a Manila che, una volta finito il reality, sarebbe partita con Alex per le Maldive, una dichiarazione questa che ha insospettito non poco sia Soleil che Davide. Quest’ultimo confrontandosi con l’ex corteggiatrice ha osservato: “Io ho chiesto a Delia, quando lo avevano prenotato dato che si erano lasciati e lei ha tergiversato dicendo che l’amore vince su tutto.

Tu gliele hai fatto notare queste cose?”. Non si è fatta attendere la replica di Soleil che ha affermato: “No, perché se glielo dici loro si allertano, io gliele faccio alla larga le domande perché devono continuare a sbugiardarsi da soli”.

La reazione sui social

Nel frattempo sono sempre più gli utenti che, sui social sostengono che la vicenda tra Alex e Delia sia stata “pianificata”: “Che è stata pianificata l’avete capito o ancora no?”, ha scritto un’utente. “Che grandissima presa per il c****”, sono le parole di un altro utente ancora.