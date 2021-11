La puntata del GF Vip del 26 novembre 2021 è stata molto intensa per Alex Belli, che ha potuto incontrare Delia e confrontarsi con lei.

L’attore Alex Belli è senza ombra di dubbio un protagonista indiscusso dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, la sua “amicizia speciale” con l’influencer Soleil Sorge sta facendo discutere non poco l’opinione pubblica e ha destato non poche preoccupazioni in Delia Duran, compagna di Alex Belli, per questo motivo la donna è entrata nella casa per avere un confronto con lui.

La puntata di venerdì 26 novembre 2021 del GF Vip è stata particolarmente intensa per l’attore Alex Belli, che ha finalmente potuto avere un confronto con la sua compagna Delia Duran.

A spiegare la motivazione che sta alla base della scelta di poter avere un confronto con Belli è stata la stessa Delia Duran, che una volta varcato l’ingresso della porta rossa della casa più spiata d’Italia, ha così parlato all’attore:

Il riferimento di Delia Duran alle azioni poco chiare compiute da Alex Belli, era principalmente rivolto al massaggio effettuato dall’attore sul corpo della bella Soleil Sorge, definito poi dallo stesso come: “Massaggio altruistico”.

Dopo aver ascoltato le parole della compagna Delia Duran e aver rispettato diligentemente il Freeze imposto dal Grande Fratello, Alex Belli è corso dal suo amore e l’ha subito abbracciata e baciata con un bacio molto passionale, poi ha pronunciato queste parole:

L’atmosfera inizialmente molto tesa, si è così completamente trasformata dopo che l’attore ha rassicurato la sua compagna sulla natura del rapporto che è nato e sta crescendo all’interno del reality tra lui e l’influencer Soleil Sorge.

Nel dopo puntata del 27 novembre 2021, Soleil è apparsa particolarmente infastidita dal fatto che all’interno del reality si stia parlando di lei soltanto per i suoi presunti triangoli amorosi con i vipponi.

Per questo motivo l’influencer si è così espressa a riguardo:

“Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte, quindi non ho interesse a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli. Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa in cui vengo tirata in mezzo”.