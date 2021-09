GF Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli nella Love Boat: i commenti della gieffina

Nel corso della quinta puntata del GF Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli hanno trascorso del tempo nella Love Boat: il racconto della gieffina.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli hanno trascorso del tempo insieme nella Love Boat. Conclusa l’esperienza, la soprano è rientrata nella Casa rivelando alcuni scioccanti particolari intimi dell’attore.

GF Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli nella Love Boat: l’invito di Alfonso Signorini

Nella serata di lunedì 27 settembre, è stata trasmessa su Canale 5 la quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In questa circostanza, tra le svariate tematiche e circostanze trattate durante lo show, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di porre l’accento sul debole che la soprano Katia Ricciarelli nutre nei confronti dell’attore Alex Belli.

Con le sue allusioni, il conduttore ha generato un’ondata di velato imbarazzo che ha travolto i diretti interessati e che ha dato, poi, vita a risvolti inaspettati.

GF Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli nella Love Boat: il racconto della soprano

In occasione della quinta puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha stuzzicato la cantante lirica Katia Ricciarelli, facendo leva sulla sua “simpatia” nei confronti dell’attore Alex Belli.

Dopo aver dato vita a brevi siparietti, il conduttore ha chiesto ad Alex Belli di fare da cavaliere alla soprano ed accompagnarla nella Love Boat. A questo punto, i due concorrenti del reality show hanno trascorso del tempo insieme, chiacchierando e bevendo del prosecco.

Successivamente, hanno lasciato la Love Boat e si sono ricongiunti con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia.

I momenti vissuti nella Love Boat con Alex Belli sono stati riassunti dalla cantante lirica agli altri concorrenti del programma durante la cena, consumata alle due di notte.

In questo contesto, Katia Ricciarelli ha dapprima ammesso di essere un po’ brilla per poi iniziare a lodare l’attore, rivelando: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta.

Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma…”

GF Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli nella Love Boat: la seconda versione

Nelle prime due settimane del reality, Katia Ricciarelli non ha tradito la sua integrità e serietà. L’atteggiamento tipico della soprano, tuttavia, è venuto meno dopo aver passato del tempo con Alex Belli nella Love Boat.

A questo proposito, dopo aver fatto il suo racconto, la donna ha poi riferito una versione differente ai coinquilini, nel momento in cui l’attore ha lasciato la stanza. Complice l’alcol bevuto, Katia Ricciarelli si è lasciata andare e, scherzando sui momenti vissuti con Alex Belli, ha raccontato: “Ok un pisellino, piccolo, una roba piccola. Piccino piccò, grande come un Iqos? Peggio! Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. Ragazzi mi sono ubriacata. La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un piselletto, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite son belle sostanziose”.