GF Vip, Alex Belli e la richiesta agli autori sul rapporto con Soleil Sorge: “Tutelateci”

Al GF Vip, pare che Alex Belli abbia fatto un accorto con gli autori del reality show ai quali ha chiesto di tutelare il suo rapporto con Soleil Sorge.

Il rapporto nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge resta uno degli aspetti più discussi e controversi della nuova edizione del reality show Mediaset. A questo proposito, pare che l’ex volto di Centovetrine abbia chiesto agli autori del programma di ricevere maggiori tutele.

GF Vip, Alex Belli e la richiesta agli autori: “Tutelateci”

Nella serata di lunedì 6 dicembre, poco prima della messa in onda della nuova puntata live del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha raggiunto Soleil Sorge in camera per farle una importante rivelazione.

L’attore, infatti, con fare circospetto, si è avvicinato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e le ha sussurrato la frase: “Ho fatto una chiacchierata prima”.

A questo punto, la ragazza si è rivolta al coinquilino sussurrando a sua volta la domanda: “Con chi?”.

Alex Belli, allora, ha prima guardato la gieffina per poi alzare gli occhi verso l’alto e le telecamere per indicare gli autori del programma, spiegando: “Gli ho detto di tutelarci un pochino”.

Alex prima della puntata ⚠️

“Ho fatto una chiaccherata prima”

Soleil: “con chi?”

Alex guarda in alto per far capire che ha parlato con il GF e poi dice “gli ho detto di tutelarci un pochino”

Ecco perché nessuno stasera ha fiatato e Alfonso non voleva mandare la loro clip #gfvip pic.twitter.com/MDaC5ls3qL

— Alessia (@alessiaaall) December 6, 2021

GF Vip, Alex Belli e la richiesta agli autori: i sospetti dei fan

In considerazione della clip diffusa su Twitter che riporta lo scambio tra gli “amici speciali”, appare sempre più plausibile che sia stato proprio il presunto “accordo” tra l’attore e gli autori del reality show a limitare l’accanimento nei confronti della coppia durante la puntata.

Una chiara dimostrazione che la richiesta di Alex Belli sia stata accettata, infatti, potrebbe essere ricondotta all’atteggiamento che il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato in puntata.

Contrariamente al solito, il conduttore ha scelto di non mostrare direttamente la clip notturna durante la quale appare evidente che Alex Belli e Soleil Sorge si siano scambiati effusioni sotto le coperte ma di chiedere il permesso ai diretti interessati prima di procedere.

La richiesta, sin dal primo momento, è apparsa estremamente strana e inusuale ai fan del programma che seguono le vicende dei concorrenti 24 ore su 24.

GF Vip, Alex Belli e la richiesta agli autori: il rapporto con Soleil Sorge

A insospettire ulteriormente i telespettatori, poi, sembrerebbe esserci anche la crisi dell’attore annunciata pubblicamente da Alfonso Signorini. L’annuncio è stato poi seguito da un discorso che Alex Belli avrebbe fatto a Soleil Sorge e con il quale avrebbe confessato alla gieffina che non sarebbe mai uscito dalla Casa.

La situazione, dunque, si fa sempre più confusa e non resta altro che attendere eventuali e ulteriori sviluppi che chiariscano cosa sia accadendo tra i due vip.