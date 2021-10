Gf Vip, Alex Belli e le principesse Selassié sparlano di due gieffine: “Puzza di pesce, piena di cerume”

Alex Belli e le principesse Selassié hanno rivelato dei particolari poco carini riferendosi a due donne della Casa: le confessioni che hanno scatenato i fan

Alcune rivelazioni poco carine sono state udite nella casa del Grande Fratello Vip… È vero, non è certo una novità, tuttavia le parole di Alex Belli sussurrate all’orecchio di Lulù Selassié hanno letteralmente fatto il giro del web in un battibaleno.

L’attore ha di fatto commentato una gieffina che a suo dire avrebbe le orecchie sempre piene di cerume. Subito dopo l’attore ha poi aggiunto di non avere avuto il coraggio di avvertirla di persona.

Alex un paio di giorni fa in veranda (c’era anche Manuel), glielo disse direttamente a Sophie di pulirsi le orecchie perché aveva molto cerume che si vedeva #gfvip — E (@nomeutentetina) October 14, 2021

Questa cosa delle orecchie sporche é veramente schifosa! ma non per chi ha il cerume, ma per loro che lo stanno dicendo a tutti e davanti alle telecamere! stessa cosa delle mutande! sembrano i bambini dell’asilo! #GFVIP — 🌻Ale x GS & PP 🐨 (@alcarudy98) October 14, 2021

I pettegolezzi su due Vippone della Casa

Jessica Selassié ha inoltre incrementato la dose rivelando che nella Casa di Cinecittà che anche un’altra ragazza che puzzerebbe di “pesce marcio”.

A quel punto Alex Belli ha chiesto il nome e Lulù glielo ha detto sottovoce.

hanno vissuto sulla propria pelle i pregiudizi e pettegolezzi e loro che fanno…sfottono Ainett o Sophie, questo non è chiaro sul cerume o che puzzano di pesce… #gfvip pic.twitter.com/6JUQ0iKQe8 — chris83tp (@dancer83tp) October 14, 2021

Non contenta Jessica si è poi recata in giardino da Raffaella Fico e Francesca Cipriani per spettegolare sulla questione, scatenando gli ovvi commenti schifati delle due showgirl che hanno fatto da corollario ai moltissimi post dei fan del reality apparsi sui social.