GF Vip, Alex Belli e Soleil: “È stata una pugnalata al cuore”

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 19 novembre con la ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Anche nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono di recente finiti al centro dell’attenzione per via della gelosia di Delia Duran e dei confronti avuti con quest’ultima.

Una vicenda che ha portato con sé qualche strascico, tanto che l’influencer ha iniziato a mettere in discussione la sincerità dell’attore, ipotizzando che potesse aver orchestrato tutto prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Alex Belli, i dubbi dell’influencer

Dopo quanto successo nel corso della precedente puntata, infatti, Soleil Sorge, parlando con l’attore ha affermato: “Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto.

Io se permetti metto in dubbio anche te. Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili. Non posso dirti di fidarmi ciecamente lo capisci?”.

Alex Belli a quel punto ha risposto: “Mi ferisci se dici questo, io non c’entro niente con questa roba”.

Soleil ha proseguito: “Intanto decido di fidarmi e spero che sia tutto vero. Ti voglio bene, troppo e se non fosse così crollerei”.

Alex Belli, la ventesima puntata del GF Vip

Proprio questo dubbio è finito al centro dell’attenzione della ventesima puntata del Grande Fratello Vip. In particolare la Soleil ha dichiarato: “Credo ad Alex per la sua impostazione. Quel modo di fare che ha acquisito nel corso del tempo. Ho anche io un vissuto e in passato sono stata strumentalizzata. Ho avuto tanti dubbi e mi è capitato anche di dubitare di Alex”.

Dal suo canto Alex Belli si è difeso: “Sinceramente quando mi ha detto questa cosa è stata una pugnalata al cuore. Lei sa quanto io sia spensierato e viva appieno questa esperienza. Proprio per questo siamo in questa situazione. Se non avessimo vissuto la nostra amicizia alla luce del sole non saremmo stati noi stessi”.