Alex Belli ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip? Stando ad un video sul web, avrebbe “pilotato” la nomination.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato degli strascichi nella casa tra i concorrenti. Protagonista assoluto è stato, senza dubbio, Alex Belli. L’attore di fiction di successo di Mediaset, infatti, è stato coinvolto in numerose dinamiche che hanno dato vita ad acceso dibattiti nel corso della serata.

Non solo l’acceso litigio con Aldo Montano ma anche la lettera della moglie Delia Duran.

Alex Belli ha infranto il regolamento?

Sul web si continua a discutere di lui, non solo in riferimento a quanto successo nella diretta serale, ma anche per una presunta violazione del regolamento fatta proprio da Alex Belli. Sono stati diversi i video in cui si vede Alex, alzare, approfittando di un momento di caos, alcuni pirimadali posizionati in salotto.

Suo scopo? Quello di prendere il paramidale rosso e fare la nomination nel segreto del confessionale.

Alex Belli rischia la squalifica?

Come sempre accade, sul web è scoppiata una vera e propria polemica. Da un lato, infatti, ci sono alcuni utenti che stanno chiedendo, addirittura, a gran voce la squalifica del concorrente dal Grande Fratello Vip. “Ma questa cosa è da squalifica o quantomeno da provvedimento disciplinare serio. Vediamo di fare qualcosa.

Sono stanca di chi pensa di poter fare il c***o che vuole senza ripercussioni”, ha dichiarato un utente su Twitter a tal proposito.

Il gesto delle polemiche di Alex Belli

La richiesta di squalifica, però, non è la voce unanime del web. Infatti, ci sono altri utenti che ritengono che Alex abbia visto i piramidali solo alla fine della puntata, quando ormai le nomination erano state fatte.

“Stanca di dirlo.

Alex Belli non mi piace, ma le bugie ancora meno. Era già finita la puntata, scorrevano i titoli di coda. Non inventate le cose solo per dar contro a questo o all’altro. A prescindere dalla realtà dei fatti. Ma dove stiamo finendo?“.