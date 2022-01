GF Vip, Alex Belli ha lasciato l’Italia: i motivi

Dopo esser stato cacciato dal GF Vip Alex Belli si è sfogato via social e ha svelato di aver lasciato l'Italia.

Alex Belli lascia l’Italia

Nelle ultime ore sui social Alex Belli si è mostrato in aeroporto e, taggando l’Hairstylist e Makeup Artist Alessandro Filippi -che si troverebbe in Egitto – ha scritto “Bye Bye Italia”.

Forse l’attore ha deciso di prendersi una vacanza dopo le recenti notizie che hanno investito la sua vita privata e, soprattutto, dopo esser stato cacciato in malo modo dallo studio del GF Vip direttamente dal conduttore Alfonso Signorini, stufo di sentire le sue teorie sull’amore e sulle relazioni. Più tardi nelle sue Instagram stories Belli ha anche scritto: “GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME!”.

Alex Belli cacciato dal GF Vip

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip per confrontarsi con Delia Duran e Soleil Sorge in merito alla loro storia d’amore ma, quanto da lui affermato, non ha convinto nessuno. Stufo di ascoltare le teorie contorte di Alex Belli, Signorini lo ha convinto ad andarsene:

“Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire” ha detto il conduttore, e ancora: “E allora mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori, non posso lavorare così, mi rifiuto.

Vattene fuori”.

Alex Belli: l’addio di Delia

Nel frattempo al GF Vip sembra che Delia Duran sia sempre più vicina a Soleil Sorge e lei stessa ha confessato di sentire una maggiore connessione verso l’influencer che non verso Belli. I due riusciranno a trovare il modo di chiarire una volta terminato il programma? Al momento sembra proprio di no.