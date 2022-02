GF Vip, Alex Belli manda un nuovo messaggio a Delia: questa volta il "game" prosegue dall'Egitto.

Alex Belli è tornato sui social in vista della diretta del GF Vip. L’attore ha un nuovo messaggio per la moglie Delia Duran e questa volta ha deciso di personalizzare la dedica d’amore. Cosa si è inventato per mandare avanti il “game“?

Alex Belli: nuovo messaggio per Delia Duran

Dopo l’annuncio della nuova strategia, Alex Belli è tornato sui social con un nuovo messaggio destinato a Delia Duran. Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, l’attore aveva fatto arrivare alla moglie un breve video dal deserto. La “Vippona”, scatenando risate generali, aveva sottolineato che il marito stava facendo credere di essere all’estero, ma in realtà poteva anche essere a casa. Il motivo? Il filmato sembrava vecchio, di un viaggio che avevano fatto insieme.

E’ per questo che il nuovo messaggio è stato del tutto personalizzato da Alex.

Alex Belli è a Sharm el Sheikh

Belli si trova a Sharm el Sheikh e non è uno scherzo. E’ per questo che l’attore ha condiviso un filmato che lo ritrae mentre sta facendo un’immersione. Con sé ha un cartello con su scritto:

“Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo. Io sono con te”.

Alex, quindi, è davvero lontano dall’Italia e sta facendo di tutto per portare avanti il “game”. Il nuovo messaggio per Delia giungerà a destinazione? Di certo, l’attore ha un’inventiva da fare invidia.

Un nuovo messaggio per Delia

Oltre al cartello, Belli ha aggiunto anche un messaggio a didascalia del filmato. Si legge:

“Non disperdere nel mare il nostro amore, difendilo e vai avanti per la tua strada. Dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza!”.

Alex, anche se in questo momento si trova in Egitto, dovrebbe tornare in studio perché ha un contratto da rispettare. Come reagirà Delia davanti al viaggio improvvisato del marito? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.