Gf Vip, Alex Belli mette in guardia Delia da Nathaly: “Ti continua a manipolare”

Alex Belli appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto un confronto con la moglie Delia. L'ha invitata ad aprire gli occhi su Nathaly.

Alex Belli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip da poco meno di 24 ore, eppure già molte delle carte messe in tavola si sono “scompigliate” creando nuove dinamiche. L’attore entrato nella casa per cercare di chiarire la sua posizione con la moglie, ha avuto modo di confrontarsi proprio con quest’ultima ribadendo di essere venuto fin lì per lei.

L’ha poi avvisata cercando di metterla in guardia da Nathaly Caldonazzo che, a detta sua, la starebbe manipolando.

Gf Vip, Alex Belli cerca di far aprire gli occhi a Delia su Nathaly

Parlando della showgirl l’attore non ha usato mezze misure arrivando a definirla una “frustrata”. Ha quindi sottolineato come Nathaly la stia solamente manipolando: “Per una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare, che sono uno str**zo e un manipolatore.

Ascolta lei, visto che ha tanto successo nella vita, ascoltala no? Mi ha distrutto, ero fuori che mi dovevo difendere dalla gente che mi dava del manipolatore. Vai avanti con lei, che ti devo dire, ascolta lei”.

Alex Belli: “Sono venuto qua per te”

Alex Belli ha poi detto alla modella venezuelana parole piene di affetto: “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla.

Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi?…”