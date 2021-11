Gf Vip, Alex Belli nell’occhio del ciclone per una battuta su Soleil

Gf Vip: i fan di Soleil arrabbiati per il commento di Alex Belli.

Nuove polemiche all’interno della casa del Gf Vip. A scatenarle è stato questa volta Alex Belli. Il concorrente ha rivolto una frase verso Soleil Sorge, che non è piaciuta ai fan dell’influencer italoamericana. Riferendosi al seno di Soleil, Belli ha dichiarato: “L’unico tuo difetto è che sei una tavola da surf”.

Gf Vip: l’ira dei fan di Soleil alle affermazioni di Alex Belli

Molti utenti social non hanno gradito le dichiarazioni di Alex Belli su Soleil Sorge. Uno di loro ha detto: “È una frase squallida, anche a me da adolescente facevano continue battute”.

Gf Vip: il pentimento della ex di Belli

Un altro utente sul web ha parlato della ex di Alex Belli, scrivendo che “si era pentita di aver rifatto il seno per lui …

Lui deride Soleil perché non ha il seno prosperoso … È un grandissimo manipolatore”. Un altro messaggio fa invece notare quanto Soleil Sorge sia bella così com’è: “È estremamente proporzionata, rifare il seno sarebbe un crimine essendo così filiforme”.

Gf Vip: Manuel litiga con Lulù

Manuel Bortuzzo ha nuovamente litigato con Lulù Selassié. Nonostante un riavvicinamento tra i due, ora sembra che lo sportivo abbia definitivamente chiuso con la sua coinqulina. Tutto è iniziato quando Lulù ha chiesto a Manuel come mai fosse così freddo nei suoi confronti.

Il ragazzo le ha risposto: “Le poche parole che dico sono la verità, io non ti faccio i giri del mondo con le parole perché ti reputo una donna intelligente … A me le cose basta che vengano dette una volta, sono abituato ad ascoltare”.

Quando Lulu Selassiè ha chiesto a Manuel Bortuzzo se tra i due potesse esserci un futuro dopo il reality, lui ha sbottato: “Ma che c***o ne so! Finché mi dimostri queste cose non cambia niente.

Zero, zero, zero, zero. Non mi ascolti, non mi ascolti … Col ca*zo che mi ascolti, sei ancora qua”.