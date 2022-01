Alex Belli ha risposto alle voci sulla sua nuova presunta fiamma dopo il Grande Fratello Vip. Ha risposto con un video molto speciale.

GF Vip, Alex Belli risponde alle voci sulla nuova fiamma: le dichiarazioni del paparazzo

Alex Belli sembra essere appena uscito dal triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge, anche se si continua a parlare di loro durante le puntate del Grande Fratello Vip. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo, a Mattino 5, ha fatto delle rivelazioni su una presunta possibile nuova fiamma per l’ex concorrente del reality. Il vippone allora ha deciso di rispondere postando un video in cui è compagnia del suo amore Bella.

GF Vip, Alex Belli risponde alle voci sulla nuova fiamma: “Ve la presento, si chiama Bella”

In tanti si sono chiesti chi potesse essere la nuova fiamma di Alex Belli, ma per smentire queste voci l’attore ha deciso di condividere un simpatico video in cui ha parlato di amore a prima vista. “Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella” ha dichiarato il marito di Delia Duran, mostrando il loro bellissimo cagnolino. “Vuoi fare una sonatina con papà?” ha chiesto nel video. In questo modo ha smentito le voci che lo vedevano già tra le braccia di un’altra donna.

GF Vip, Alex Belli risponde alle voci sulla nuova fiamma: il tweet per Delia

Qualche giorno fa Alex Belli ha condiviso un tweet per Delia Duran. “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola” interpretato come la rottura del loro rapporto. In realtà, durante la diretta ha spiegato che non si tratta di un addio, ma di un modo per farle vivere questa esperienza da sola.