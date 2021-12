GF Vip, Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri: “Sono innamorato anche di te”

Al GF Vip, Alex Belli ha dichiarato i suoi sentimenti a Davide Silvestri, affermando di essere innamorato non solo di Soleil Sorge ma anche del collega.

Nel corso della sua permanenza all’interno della Casa del Gande Fratello Vip, Alex Belli sta creando scompiglio tra i coinquilini e sta destabilizzando i telespettatori che seguono il reality show con i suoi particolari rapporti interpersonali. In questo contesto, dopo la recente dichiarazione dell’attore all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge, il gieffino ha deciso di rivelare i suoi sentimenti anche al collega Davide Silvestri.

GF Vip, Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri

Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha deciso di donare ai telespettatori più appassionati del reality un nuovo, travolgente scoop.

L’attore, infatti, dopo aver recentemente dichiarato i propri sentimenti alla sua “amica speciale” Soleil Sorge, ha deciso di confidarsi anche con il collega Davide Silvestri, rivelandosi cosa provi nei suoi confronti.

A questo proposito, l’ex volto di Centovetrine ha spiegato al coinquilino di provare per lui una chimica artistica ben più forte e travolgente di quella provata verso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

GF Vip, Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri: “Abbiamo una chimica artistica incredibile”

Confrontandosi con l’amico Davide Silvestri, quindi, Alex Belli ha dichiarato: “Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte.

In verità è molto difficile trovare questa alchimia. Vedi con Biagio? Lui è molto intelligente, ma non è tutto sciolto, non ci capiamo telepaticamente come noi. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te”.

GF Vip, Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri: “Sono innamorato anche di te”

Proseguendo con il suo discorso, poi, l’attore ha precisato: “Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei? Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire.

Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo – e ha aggiunto –. Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente. […] Quanto abbiamo riso io e te. Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene”.