GF Vip, Alex Belli si giustifica: “Non sto tradendo Delia Duran”

Alex Belli si è confrontato con Biagio D'Anelli in merito ai suoi sentimenti verso Soleil Sorge e Delia Duran.

Nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli è tornato ad aprirsi con Biagio D’Anelli in merito al triangolo creatosi tra lui, la moglie Delia Duran (che nel frattempo ha lasciato la loro casa a Milano) e l’influencer Soleil Sorge.

Alex Belli si giustifica

Mentre Delia Duran ha lasciato la loro casa di Milano perché stanca di vedere suo marito tra le braccia di Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha tentato di “giustificarsi” parlando con Biagio D’Anelli del rapporto instaurato con le due donne:

“Non mi sento neanche in una situazione di tradire, è strana questa cosa qua. Ho uno stato d’animo, che non so spiegare.

In passato ho tradito, in questo momento non ho le stesse sensazioni perché non sto tradendo proprio niente. Perché Delia, quando mi ha conosciuto, ha visto tutte le sfaccettature. Per la prima volta nella mia vita, con lei, ho messo a nudo tutto quello che sono e le ho detto di accettarmi così come sono. Per la prima volta nella mia vita, è una donna che mi ha accettato per quello che io sono, e non ho dovuto fare qualcosa per adattarmi”, ha dichiarato Belli, che si è detto convinto di poter chiarire con Delia una volta che avrà lasciato la casa di Cinecittà.

Alex Belli: Delia Duran lascia la loro Casa

Per il momento Delia Duran ha deciso di lasciare la casa condivisa con Belli alla ricerca di maggiore privacy altrove.

“Sono stati giorni complessi. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete mostrato. Ora però mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, dal gossip, lontano da casa. A presto, Milano”.

Alex Belli: la decisione di dire addio al GF Vip

Nella casa del reality show Alex Belli ha annunciato di voler lasciare il programma anticipatamente, ma ancora non è chiaro cosa il modello abbia intenzione di fare con Delia e Soleil. “Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”, ha affermato Belli parlando con Soleil Sorge all’interno della Casa.