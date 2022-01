GF Vip, Alex Belli si scaglia contro Adriana Volpe dopo lo scontro tra Delia e Soleil

Nella puntata del 14 gennaio 2022 del GF Vip, Alex Belli ha avuto un litigio con Adriana Volpe: ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

L’ingresso ufficiale di Delia Duran come concorrente del Grande Fratello Vip 6, avvenuto nella serata di venerdì 14 gennaio 2022, ha acceso gli animi all’interno della casa e anche in studio.

Dopo il confronto tra Soleil Sorge e Delia Duran, Alex Belli è stato chiamato a dire la sua e in quest’occasione si è scagliato contro l’opinionista Adriana Volpe.

Ecco cosa è accaduto.

GF Vip, Alex Belli si scaglia contro Adriana Volpe

La puntata di venerdì 14 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip è stata particolarmente movimentata, sono parecchi gli scontri e i confronti che si sono consumati nel corso del consueto appuntamento settimanale del reality di Alfonso Signorini.

Alex Belli, compagno di Delia Duran, la modella che il 14 gennaio ha fatto il suo ingresso nella casa come nuova concorrente, si è scagliato contro Adriana Volpe, che in seguito allo scontro tra la modella e l’influencer Soleil Sorge ha espresso un’opinione poco carina.

GF Vip, Adriana Volpe su Alex Belli e Delia Duran: “Mettetevi d’accordo”

Nel confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge, consumatosi a pochi attimi di distanza dall’ingresso della modella all’interno della casa, è emersa una verità spiazzante, la compagna di Alex Belli rivolgendosi all’influencer ha rivelato che tra Belli e la Sorge sarebbe successo qualcosa di importante sotto le coperte.

Dinanzi alle affermazioni pronunciate dalla Duran, l’opinionista Adriana Volpe si è così espressa rivolgendosi ad Alex Belli:

“Ma chiari cosa? Prima parlate di tradimento e poi che non è vero, poi dite che è successo qualcosa sotto le coperte… Mettetevi d’accordo“.

GF Vip, Alex Belli contro Adriana Volpe dopo le accuse lanciate dall’opinionista

La reazione di Alex Belli in seguito alle accuse mosse da Adriana Volpe nei suoi confronti non si è fatta attendere, l’attore ha così replicato all’opinionista:

“Ascolta, non c’è nessun copione. Tu sai benissimo, Adriana. Ho bisogno di cinque secondi. C’è stata chiarezza fin dall’inizio. E ha ragione Soleil quando dice che non è successo niente sotto le coperte“.

A queste parole Belli ha poi aggiunto:

GF Vip, Alex Belli e il tweet post puntata: una frecciatina ad Adriana Volpe?

Dopo la conclusione dell’infuocata puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella prima serata di venerdì 14 gennaio 2022, Alex Belli ha postato sul suo profilo ufficiale un Tweet, che ha tutte le carte in regola per configurarsi come una frecciatina lanciata verso Adriana Volpe:

“Sapete cosa spaventa di me? È che io non ho nulla da perdere. VIVO libero!! È questa libertà che fa paura. Perchè è un gran lusso”.

Lo scontro tra l’attore e l’opinionista proseguirà nel corso della puntata di lunedì 17 gennaio 2022? Non ci resta che attendere.