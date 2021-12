GF Vip, Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram: il motivo

Alex Belli ha deciso di non seguire più Soleil Sorge su Instagram. Le ha lasciato un messaggio mirato, in cui la mette anche in guardia da Basciano.

Alex Belli ha deciso di non seguire più Soleil Sorge su Instagram. Le ha lasciato un messaggio mirato, in cui la mette anche in guardia da Basciano.

GF Vip, Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram: il confronto

Alex Belli ha deciso di smettere di seguire Soleil su Instagram, ma le ha lasciato un messaggio.

I due hanno avuto un confronto acceso durante la puntata del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha voluto ribadire che tra loro è stato tutto vero, ma che ora deve pensare a Delia, che è una moglie ferita. Per questo non difende Soleil dalle accuse della donna.

GF Vip, Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram: “Hai voluto farmi vedere la tua gemella str…a”

I fan di Soleil Sorge si sono resi conto che Alex Belli ha deciso di non seguire più l’influencer su Instagram.

Il motivo potrebbe essere stato spiegato da un tweet dell’attore. “Tu vuoi farmi vedere solo la tua gemella str…a” ha scritto Alex Belli. Probabilmente gli attacchi di Soleil non sono andati giù all’attore.

GF Vip, Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram: le parole dell’attore

“Sappi che io sono sempre stato e sarò con te. In questi mesi ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella str…a!” ha scritto Alex Belli e il suo tweet è diventato virale.