GF Vip, Alex Belli su Soleil: “È impossibile starle lontano”

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 12 novembre con la diciottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, la diciottesima puntata del GF Vip

Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio l’influencer, nel corso degli ultimi giorni si è riavvicinata molta all’ex Gianmaria Antinolfi, scatenando la reazione dell’attore. Quest’ultimo, a sua volta, si è avvinato a Sophie.

Interpellata dal conduttore, quindi, la Sorge ha dichiarato: “Sono la prima che ha sempre giudicato e criticato Gianmaria, ma il nostro rapporto va oltre.

Gli ho dato un’opportunità…”. Alex Belli, dal suo canto, ha sottolineato di non essere geloso, salvo affermare: “Non mi arrabbio di questo riavvicinamento con Gianmaria, mi dà fastidio”. Il conduttore, dal suo canto ha punzecchiato i due concorrenti dicendo: “Tu Soleil ti avvicini a Gianmaria, Alex per ripicca va da Sophie. Qualcosa non torna”.

Alex Belli, le parole delle opinioniste

Dopo alcuni giorni distanti, quindi, Alex Belli e Soleil si sono chiariti e riavvicinati. Una vicenda che non è passata inosservata, con Sonia Bruganelli che ha commentato: “Questa è una coppia vera (…) Solo amicizia mi sembra riduttivo”. Adriana Volpe dal suo canto ha aggiunto: “Ma io direi escludiamola la parola amicizia”. Ma non solo, Katia Ricciarelli ha affermato: “Penso che non ci siano più dubbi, quindi meglio giocare a carte scoperte”.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Sempre nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli, parlando di Soleil Sorge, ha dichiarato: “Ha un carattere forte e a volte difficile da gestire, ma ha quel magnetismo irresistibile che è impossibile starle lontano…”. L’influencer ha quindi commentato: “Ogni tanto ci sta un complimento…”.

Alla richiesta di Signorini di esprimere una propria opinione su Alex Belli ha affermato: “Lui è molto solare, ha un bel carattere e apprezzo tanto le sfumature della sua personalità…”.

A quel punto Soleil Sorge e Alex Belli si sono abbracciati teneramente, con il conduttore del GF Vip che ha commentato: “Che bella scena…Adesso vi abbracciate e baciate pure…”