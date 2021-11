GF Vip, Alex Belli su Soleil: “Fra di noi c’è una chimica artistica”

Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 8 novembre con la diciassettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, il confronto con la moglie Delia Duran

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha avuto un confronto con Soleil Sorge prima e Alex Belli poi. Proprio nel corso del confronto con il marito, Delia Duran ha affermato: “Nonostante tutto quello che sta succedendo dentro questa casa e fuori, mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso.

Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me e alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore”.

Per poi aggiungere: “Hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia, ma allora che cosa stai facendo? Dimmelo, sono qui, dimmelo. Cosa sta succedendo? I tuoi comportamenti sono fraintendibili. Mi fai del male, sono stata malissimo in questi giorni.

Sono due mesi che non ci vediamo, ricordati di questo. Tuo padre ha detto che non devi bere. Poi sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un’altra persona, diventi anche un po’ violento. Stai giocando proprio male. Fuori, si parla male di te”.

Alex Belli, la diciassettesima puntata del GF Vip

Proprio del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge si è parlato anche nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip. Interpellato dal conduttore, quindi, il noto attore ha affermato di non voler rinunciare al rapporto con Soleil. A tal proposito ha dichiarato: “Non ho niente da nascondere, non vi ho nascosto niente, quello che mi ha mandato fuori di testa è che io sono questo, Delia lo sa la amo e non le mancherò mai di rispetto, io vivo un’amicizia pura.

Le immagini che avete visto sono davvero di amicizia. Fra di noi c’è una chimica artistica“.

Alex Belli, le parole di Soleil Sorge

Sempre nel corso della diciassettesima puntata il conduttore ha interpellato anche Soleil Sorge. Proprio l’influencer ha spiegato: “L’ho fatto ragionare perché il suo amore è più forte. Mi manca il poter avere un rapporto puro con Alex ma la mia tristezza è dovuta al giudizio e alle parole forti che mi ha detto Delia“.