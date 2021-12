GF Vip, Alex Belli tocca il seno di Soleil Sorge: la reazione dell’influencer

Tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essere tornata nuovamente la complicità. L'attore ha toccato il seno dell'influencer in diretta: la reazione.

Tra l’attore Alex Belli e Soleil sembra essere tornata la complicità. Il loro rapporto nell’ultimo periodo è stato segnato da alti e bassi eppure i più attenti non hanno potuto non notare come in queste ultime ore i due si siano fatti mostrare durante alcuni momenti di intimità anche fuori dalle lenzuola.

L’attore ha infatti toccato il seno di Soleil, un gesto questo che sarebbe stato accolto in tono scherzoso dalla stessa influencer.

Solaio: accusa chiunque di essere privo di contenuti.

I suoi contenuti: #gfvip pic.twitter.com/OElbFOq7Bs — Imjack_v (@ImjackV) December 12, 2021

Alex Belli seno Soleil, “È piatta!”

Ad attirare l’attenzione è stata la frase che Belli le ha detto dopo aver sentito il seno della gieffina: “È piatta!”, sono le state le parole dell’attore. “Questa era bella!”, ha poi affermato Sorge ridendo.

Alex Belli seno Soleil, “Io sono davanti a un bivio”

In trasmissione Belli aveva espresso ad Alfonso Signorini la sua perplessità se proseguire o meno con il reality. Secondo l’attore la foto di Delia Duran in atteggiamenti intimi con un altro uomo non sarebbe veritiera: “Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita.

Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”.

Alex Belli seno Soleil, “Non voglio che qualcuno dica che tu rubi i mariti delle altre”

Alex Belli ha poi ribadito quanto sia importante il legame con l’influencer: “Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del caz*o […] Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre.

Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te”.

Non è mancata infine la replica di Soleil che ha messo le cose bene in chiaro: “Io ho tanti altri ca* a cui pensare, e se hai bisogna di parlarne ne parliamo, ma vallo a fare in un’altra regia, il matrimonio è il tuo così come la moglie, io ho cose più serie a cui pensare”.