Gf Vip, Alex Belli torna nella casa: “In quarantena ho pensato a Delia”

A circa due mesi dall'abbandono della casa del Gf Vip l'attore Alex Belli è pronto a ritornare, ma in qualità di ospite. Sistemerà le cose con Delia?

A circa due mesi dall’uscita dalla casa del Gf Vip e a un mese esatto dalla finalissima, l’attore Alex Belli è finalmente pronto per fare il suo ufficiale ritorno all’interno nel reality. L’annuncio è stato dato dal conduttore Alfonso Signorini nell’apertura della puntata di lunedì 14 febbraio 2022.

Signorini ha tuttavia precisato che il suo ritorno non avverrà in qualità di concorrente, ma di ospite. A questo punto ci si chiede: cosa succederà?

Gf Vip, Alex Belli ritorna nella casa: ecco perché

Il motivo del rientro di Alex Belli all’interno della casa, era facilmente prevedibile. L’attore infatti dovrà chiarire la sua posizione sia con Delia Duran che con Soleil Sorge. Belli parlando con Signorini ha spiegato, a tale proposito, che nel periodo di quarantena ha pensato a Delia: “In questa quarantena ho pensato tanto a Delia e alla nostra famiglia”, sono le sue parole pronunciate in trasmissione.

La reazione dura di Delia dopo l’aereo inviato da Alex

Qualche giorno fa Alex Belli aveva inviato un aereo destinato a Delia, una sorpresa questa che non è stata ben accolta dalla venezuelana che aveva commentato: “Non sono contenta, non ci credo a questo aereo”, ha affermato. Non meno duro era stato il commento della ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore”.