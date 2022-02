GF Vip, Alex Belli tra Delia e Soleil: “Io non sono su quella barca”

Nel corso della quarantaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli, Delia e Soleil.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 17 febbraio con la quarantaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli, Delia e Soleil. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, la quarantaduesima puntata del GF Vip

Anche nel corso della quarantaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Delia, Soleil e Alex Belli. In Mistery, Delia ha dichiarato: “Da quando Alex è nella casa i fraintendimenti si sono annullati. Il cuore comanda, quando lo guardo negli occhi il cuore si scioglie“.

Per poi aggiungere: “Tutto quello che vedo e che c’è stato prima …

non ce la faccio, in questo luogo in cui ha vissuto tante cose belle con Sole mi vengono in mente le scene di quello che c’è stato prima, mi ci vuole tempo“.

Alex Belli, il rapporto con Delia e Soleil

Sempre Delia, interpellata dal conduttore, ha proseguito: “Lui riesce ad annullare tutto in modo molto veloce, io non sono così.

Gli ho chiesto spazio e tempo“.

Soleil dal suo canto ha commentato: “Da donna vedere tutto questo mi ha fatto male, Alex deve recuperare il suo matrimonio smettendo di fare male a Delia. Io non ho più voglia di vederla soffrire, sono d’accordo anche sulla pressione che Alex fa, lui è fatto così. Io ho sofferto ma sono molto più rassegnata, sono talmente mancante di tante cose che non soffro più“.

Per poi aggiungere: “Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia innanzitutto per un riguardo verso Delia e il loro matrimonio e poi perché non voglio rapporti falsati o limitati“.

Alex Belli, le parole di Soleil

“In questa storia chi sta affondando di voi due?”, ha chiesto Alfonso Signorini alle due concorrenti del Grande Fratello Vip. A quel punto Soleil ha risposto: “Sta affondando lei insieme a lui, perché io non sono su quella barca“.