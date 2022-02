GF Vip, Alex confessa a Delia quello che ha detto a Soleil: cosa è successo sotto le coperte?

Alex Belli e Delia Duran, al termine dell’ultima diretta del GF Vip, hanno avuto l’ennesimo confronto. L’attore ha spiegato alla moglie cosa ha detto a Soleil Sorge sotto le coperte. La modella, neanche a dirlo, si è infuriata.

GF Vip: Alex confessa a Delia ciò che ha detto a Soleil

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Delia Duran ha visto un video sul marito Alex Belli a letto con Soleil Sorge. La modella è finita su tutte le furie e, appena i riflettori si sono spenti, ha preteso le spiegazioni del marito. L’attore, ovviamente, ha dato vita ad un monologo dei suoi, cercando di passare come la vittima della situazione. Ha esordito:

“Io fuori di qui ho subito di tutto. Dalle tue parole e gli attacchi di Nathaly è successo di tutto. Avevo tutti contro, avevo il mondo contro. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera. Io ho dovuto mandare Stella in tv. Non volevo raccontartelo. Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi”.

Alex vittima o carnefice?

Come al solito, Belli ha cercato di descriversi come la vittima della situazione. Delia ha provato a controbattere al suo discorso, ma la capacità dialettica del marito è imbattibile. Alex ha proseguito:

“Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo e tutto, tutto, tutto! Hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto?! Eppure anche tu ci sei stata fuori e sai bene cosa succede. Certe frasi che uno dice qui dentro hanno un peso. Hanno pesato le mie e così è successo con le tue. Però davvero non puoi immaginare cosa ho sopportato in questo mese e mezzo”.

La Duran, dopo tutte queste spiegazioni, ha chiesto al marito di andare al sodo, spiegando nel dettaglio cosa ha detto a Soleil Sorge.

La versione di Alex non regge

Messo spalle al muro, Belli ha raccontato:

“Per questo motivo ho pianto, perché sono crollato. Mi hai descritto come un mostro e non lo capisci. Mi lanciavi colpi, colpi, colpi e fuori aveva un peso tutto questo. Mentre Sole in quei momenti mi difendeva qui dentro e per questo stamani ho pianto con lei. Però anche io ho i miei cedimenti. Non sono un cavolo di robot! Pensi che sia facile sottrarsi a una macchina mediatica del genere? Quindi quando mi dai queste colpe stai attenta. Sono psicologicamente distrutto, sto implodendo. Appena finirà tutto non vedo l’ora di andare in vacanza con te lontano da tutta sta roba qui”.

Alex, quindi, si è sfogato con Soleil soltanto perché lei, a differeza della moglie, è sempre stata dalla sua parte. E’ per questo che l’attore è finito a letto con lei. Delia, ovviamente, non è apparsa contenta della sua versione dei fatti.