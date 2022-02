GF Vip, Alex contro Barù: “Ha paura di un confronto con me”

GF Vip, Alex Belli contro Barù: il nobile toscano teme di avere un confronto con lui?

Alex Belli è tornato nella Casa del GF Vip da poco, ma ha già scatenato dinamiche interessanti. Nelle ultime ore, nel mirino dell’attore è finito Barù che, a suo dire, ha paura di avere un confronto con lui. Quale sarebbe il motivo?

GF Vip: Alex contro Barù

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Alex Belli è tornato in Casa come ospite, con una missione ben precisa: riconquistare la moglie Delia Duran. Dopo essere stato vittima di una scenata di gelosia da parte di Soleil Sorge, l’attore ha fatto di tutto per riavvicinarsi alla sua dolce metà. In un primo momento, la modella si è mostrata infastidita dalla sua presenza, poi è caduta tra le sue braccia.

Insomma, il copione della soap opera mal recitata è stato rispettato. In tutto ciò, ad aver attirato l’attenzione dei telespettatori sono state le parole che Alex ha riservato a Barù. Secondo l’attore, il nobile toscano ha paura di un confronto con lui e sta facendo il possibile per evitarlo.

Barù teme Alex?

Parlando con Manila Nazzaro e Delia, Alex ha rivelato che Barù lo teme a causa dell’avvicinamento che ha avuto con sua moglie.

Quest’ultima, come se volesse aizzare il marito contro il nobile toscano, ha ammesso:

“Mi ha detto: ‘perché non avete risolto i vostri problemi fuori da qui’? Io gli ho detto che come lui ho il diritto di stare qui, quindi? Parla con lui… mi sono rotta i cog**i che viene da me che sono debole… non gliene frega niente? E allora perché viene da me?”.

Di tutta risposta, Alex ha dichiarato:

“Lui ha capito che stiamo raccontando dinamiche umane? Ognuno ha la sua! Dovrei fare una bella conversazione profonda delle mie? Lui non vuole parlarmi perché ha paura del mio confronto”.

Come reagirà Barù?

Al momento, Barù è all’oscuro delle dichiarazioni di Belli. Di certo, è escluso che il nipote di Costantino Della Gherardesca abbia qualche timore nei confronti dell’attore. Molto probabilmente, se Alex dovesse sfidarlo, lui replicherebbe con il solito tono sarcastico che fa impazzire i suoi fan.