GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un rapporto intimo: la modella vuota il sacco.

A poche ore dal suo ritorno nella Casa del GF Vip, Alex Belli è riuscito nel suo intento: ha riconquistato la moglie Delia Duran. Non solo, i due hanno avuto un rapporto intimo. A confessarlo è stata proprio la modella venezuelana.

Alex e Delia hanno avuto un rapporto intimo

Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace. Dopo i primi scontri avuti a poche ore dal suo rientro in Casa, la modella venezuelana ha deciso di perdonare suo marito. Prima di arrivare a questo momento, però, la donna si è lasciata andare ad un lungo monologo, condito anche da qualche ammissione piccante. Come sancire definitivamente la ritrovata serenità coniugale? Semplice, con un rapporto intimo. Fortunatamente, le telecamere non hanno ripreso l’accoppiamento, ma è stata la stessa Delia a vuotare il sacco.

Parlando con l’amica Lulù Selassié ha confessato che, nella notte tra mercoledì e giovedì, lei e Alex hanno fatto l’amore. “Guarda, è stato bellissimo…“, ha ammesso la Duran.

Soleil che fine ha fatto?

Mentre Delia ha ammesso di aver avuto un rapporto intimo con Alex, l’attore non ne ha fatto parola con nessuno. Nel frattempo, Belli ha dovuto fare i conti anche con la gelosia di Soleil Sorge.

Quest’ultima, anche se ha sottolineato un’infinità di volte di non essere innamorata di lui, è rimasta male per la sua vicinanza alla moglie. In lacrime, l’influencer italo-americana ha confessato all’attore:

“Non è vero che sei qui per me, sei qui per recuperare il rapporto con tua moglie come è giusto che sia. (…) Ma è triste che io mi sono sbattuta così tanto… Voglio solo tornare a casa a fare le mie cose creative, da sola, e a farmi i ca**i miei invece di stare qua e di essere messa in mezzo in situazioni che non mi appartengono e non sono mia vibe. Non ne posso più”.

Belli, di tutta risposta, ha replicato: “Ho fatto dei tweet perché sapevo che ti arrivavano per darti forza“.

Soleil sempre più sola

Soleil e Alex si sono abbracciati, promettendosi di vivere il momento il più possibile. D’altronde, l’influencer è “parte integrante di questa avventura“: parola di “Man”. La Sorge, però,si sente sempre più sola, anche perché dalla sua parte ha solo Katia Ricciarelli. Non a caso, in lacrime, ha ammesso a Belli: “L’unica cosa che mi ha fatto stare bene era la verità di amicizia e di rapporto che avevamo noi. Quindi ora basta, io mi sento sola“.