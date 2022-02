GF Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno fatto pace: scatta il bacio "artistico".

Tutte le coppie in crisi dovrebbero andare al GF Vip: questo è quello che Alex Belli e Delia Duran hanno dimostrato ai telespettatori. I due, dopo che si sono ritrovati davanti alle telecamere, sono riusciti a fare pace, cosa che non è stata possibile quando erano tra le quattro mura di casa loro.

GF Vip: Alex e Delia hanno fatto pace

E pace fu: Alex Belli e Delia Duran hanno sancito con un bel bacio la ritrovata serenità coniugale. Dopo l’ingresso dell’attore al GF Vip, sono bastate poche ore per far capitolare la modella. Mentre Soleil Sorge gli ha fatto una scenata di gelosia in piena regola, Alex ha preferito rifuggiarsi tra le braccia della moglie per indurla a riprendere il loro rapporto da dove l’avevano lasciato.

“Il problema nostro è che non siamo tradizionali questa è la verità. Siamo molto complessi come carattere. Non mi forzare devono venirmi naturali le cose è stato bello che mi hai guardato negli occhi, mi hai chiarito tante cose. Però questo stacco fisico lo sento ancora oggi cerchiamo di fare piano“, ha dichiarato Delia al marito.

Nuovo episodio della soap by Alex e Delia

Delia, davanti ad un Belli muto come mai accaduto prima, ha proseguito:

“Il tuo sbaglio più grande è stato questo, ti sei lasciato andare. Io voglio il mio tempo per cercare di riequilibrare questa cosa che si è rotta. Perché so che si è rotto qualcosa dentro. Tu sei venuto qua per ricostruire tutto, però ci vuole del tempo”.

Alex, un po’ con la coda tra le gambe, si è limitato a replicare: “Nessuno vuole correre. Questo momento qui è la nostra opportunità di poter riabbracciarci e di celebrare qui la mia riconquista e la nostra vittoria“. Ad un certo punto, però, l’attore ha voluto dare un colpo di scena all’episodio della soap:

“Se rifarei tutto? Sì quasi tutto. Lo sai amore che io non mi pento quasi mai di niente. Se io vivo è perché il flusso va in quel modo. Forse avrei registrato un po’ qualche aggiustatina. Io e Sole eravamo dentro a quel paraocchi che tu hai compreso adesso, capisci?”.

Alex e Delia: accuse reciproche

Prima di arrivare alla pace, Alex e Delia si sono lanciati accuse reciproche. Quando la Duran si è sentita attaccare per il comportamento avuto nella Casa, ha replicato:

“Sai perché l’ho fatto? Perché ero molto debole e perché avevo preso una posizione, invece tu non l’hai mai presa in quel momento. Io non sono mai andata sotto alle coperte. Io non ho mai fatto niente di sbagliato in questa casa. Tu vuoi coprire i tuoi sbagli”.

La discussione tra moglie e marito si è conclusa con un bel bacio, condito da abbracci che sanno di pura finzione “artistica”.