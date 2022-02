GF Vip, Alex e Delia si chiudono in bagno e tolgono i microfoni: la Duran verrà squalificata?

Alex Belli e Delia Duran hanno violato il regolamento del GF Vip. I due, durante un momento di relax in stiva, si sono chiusi in bagno e si sono tolti i microfoni. Cosa è accaduto senza che le telecamere potessero riprenderli?

GF Vip: Alex e Delia si chiudono in bagno

Il GF Vip potrebbe presto prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Delia Duran. Anche se la donna è la prima finalista del reality più spiato d’Italia, nelle ultime ore ha commesso un passo falso che potrebbe costarle caro. Dopo che il marito è entrato in Casa come ospite, i due hanno avuto qualche battibecco. Poco dopo, però, hanno ritrovato la serenità coniugale che avevano perso mesi fa. I due, fregandosene del regolamento del GF Vip, si sono chiusi nel bagno della stiva.

Non contenti, si sono tolti i microfoni, impedendo così ai telespettatori di ascoltare quanto stesse succedendo tra loro.

Cosa è successo in bagno?

Ovviamente, non sappiamo cosa sia successo tra Alex e Delia. La scena di loro due chiusi in bagno è diventata virale sui social e molti utenti hanno chiesto la squalifica immediata. In effetti, il regolamento del GF Vip vieta a chiunque di chiudersi in bagno, che è l’unico posto della Casa sprovvisto di telecamere.

Come se non bastasse, è vietato togliersi il microfono. Pertanto, le regole non rispettate sono due. Belli e la Duran potrebbero essersi abbandonati alla passione, così come avrebbero potuto parlare delle dinamiche del programma. Chi può dirlo? “Fuori questi due falsi“, si legge tra i tanti commenti su Twitter.

Delia verso la squalifica?

Se gli autori del GF Vip dovessero rispettare le regole, Delia dovrebbe essere squalificata dal gioco. Gli autori potrebbero graziarla soltanto per gli ascolti che la soap opera sta assicurando al reality.

Magari, come scusa potrebbero prendere le rivelazioni piccanti che marito e moglie si sono fatti poco prima di chiudersi in bagno. La Duran, senza giri di parole, ha confessato ad Alex: “Ho voglia di scop**e. Hai capito cosa ti ho detto?“. Belli ha replicato: “Certo che l’avevo capito“.