GF Vip, Alex sulle foto di Delia che bacia un altro: “Devi fare ben altro per ingelosirmi”

Nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 10 dicembre con la ventiseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Anche nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono finiti al centro dell’attenzione per via della gelosia di Delia Duran e dei confronti avuti proprio con quest’ultima. A tal proposito, interpellata dal conduttore Alfonso Signorini, Soleil ha commentato: “No, un uomo lo voglio tutto per me”.

Alex Belli, le foto di Delia che bacia un altro uomo

Sempre nel corso della ventiseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha avuto modo di vedere le foto di Delia Duran che bacia un altro uomo. L’attore ha quindi commentato: “Conosco talmente bene Delia e la sua parte erotica che so perfettamente che questi baci sono finti, Delia devi fare ben altro per ingelosirmi“.

Alex Belli, le dichiarazioni dell’attore

Interpellato dal conduttore Alfonso Signorini, che ha chiesto all’attore di commentare le foto, Alex Belli ha dichiarato: “Dai questi fake gossip che io odio, non li ho mai fatti in tutta la mia vita, io vivo in una bolla ma sono vero, quando vorrai venire qua e capire davvero quello che sono io, invece di fare queste cose.

Anche il confronto con Soleil era super indisponente e tu non sei così, quando sei vera vinci”.

Per poi aggiungere: “Calcola che io quando vedo questo, ci sono tante intenzioni, potrebbe anche essere il fatto di mandarmi un messaggio, qua sto vivendo una cosa che è molto pura, quello che sento per Soleil è molto puro, voglio testimoniare questa cosa che è quello che sento nel cuore. Non c’è nessuna complicità in questi baci che vedo, è un ragazzo che non è il tipo di Delia, vorrei solo che lei venisse qui in modo tale che lei possa capire quello che stiamo vedendo, per riaprire il nostro cuore”.

Anche Soleil ha commentato le foto di Delia che ha baciato un altro uomo. A tal proposito l’influencer ha dichiarato: “Se dovesse essere una provocazione la trovo triste e squallida perché è una cosa povera da fare. Se fosse vero, dovrebbe dire una parolina in più. Poi, questo è completamente diverso da quello che viviamo noi. Delia vuoi vedere come si fa un vero bacio? Riguarda la Turandot”.