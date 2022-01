Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, potrebbe non essere riconfermato alla conduzione del reality per la prossima edizione. Chi lo sostituirà?

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, potrebbe non essere riconfermato alla conduzione del programma per la prossima edizione. Ecco svelato chi potrebbe sostituirlo…

GF Vip, Alfonso Signorini allontanato da Mediaset: chi lo sostituirà?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip e la conduzione di Alfonso Signorini stanno ricevendo spesso critiche legate soprattutto al modo in cui il padrone di casa sta gestendo le dirette.

In questo contesto, tra le accuse principali che sono state rivolte a Signorini c’è quella di non trattare equamente i concorrenti in gara e di rendere evidenti le proprie preferenze.

Spesso, ad esempio, è stato contestato al conduttore di non avere un atteggiamento imparziale nei confronti dei concorrenti e concedere uno spazio eccessivo e nettamente superiore a quello dedicato agli altri coinquilini a personaggi come Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Le due donne, inoltre, vengono continuamente difese da Signorini che tende a minimizzare e a celare le rispettive “cattiverie”.

Il comportamento del conduttore, che ha ripercussioni non solo sulla diretta ma anche sul televoto, è stato denunciato da Miriana Trevisan e Lulù Selassiè, spingendo il diretto interessato a entrare nella Casa più spiata d’Italia per redarguirle.

GF Vip, Alfonso Signorini sostituito da Mediaset: una donna alla conduzione del reality

In considerazione del clima che sta connotando la sesta edizione del GF Vip e dell’atteggiamento del conduttore, quindi, Mediaset sta pensando di sostituire il direttore di Chi e scegliere un nuovo volto al quale affidare la prossima edizione del reality.

Se in tanti si chiedono chi possa sostituire l’irriverente e dinamico Alfonso Signorini, negli ambienti Mediaset iniziano già a circolare voci su chi potrebbe prenderne il posto.

In particolare, si vocifera che Alfonso Signorini verrà sostituito da una donna, già conosciuta dagli spettatori del reality e particolarmente apprezzata per la sua capacità di ascoltare le opinioni del pubblico con attenzione e pacatezza.

GF Vip, Alfonso Signorini allontanato da Mediaset: Adriana Volpe prossima conduttrice del reality?

Nello specifico, a quanto si apprende, a prendere il posto del direttore di Chi al timone del Grande Fratello Vip potrebbe essere Adriana Volpe, attualmente opinionista dello show.

La donna si sta contraddistinguendo per la sua gentilezza, la sua capacità di ascolto, il suo equilibrio e le tante altre numerose qualità apprezzate dal pubblico che stanno emergendo mentre si impegna nel suo ruolo di opinionista.

Spesso, Adriana Volpe ha contestato Alfonso Signorini, soprattutto quando si ostina a difendere strenuamente Katia Ricciarelli.

A questo proposito, in relazione alla mancata squalifica della cantante lirica dal programma, l’opinionista ha commentato: “Ok dare una seconda possibilità, ma la santificazione è un po’ troppo”.

A questo punto, non resta che attendere e scoprire quali saranno le decisioni che Mediaset adotterà per la prossima edizione del GF Vip.