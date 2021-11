Gf Vip, Alfonso Signorini contrario all’aborto? Endemol Shine Italy prende le distanze dal conduttore

"Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione", dichiara la società.

Non si fermano le polemiche contro le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini. Durante la puntata del Gf Vip, in prima serata, il padrone di casa ha espresso un giudizio apparentemente contrario all’aborto. Immediate le reazioni del web, dei fan, dei telespettatori e di molti personaggi famosi.

Nell’arco di poche ore, il famoso direttore del settimanale Chi è stato bersagliato dalle critiche, ma la sua reazione non è tardata ad arrivare. Persino Endemol Shine Italy, la società di produzione televisiva che gestisce il format del Gf Vip, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Signorini.

Endemol Shine Italy contro Alfonso Signorini per le dichiarazioni sull’aborto: cos’ha detto il conduttore?

Durante la puntata del Gf Vip in onda lunedì 15 novembre in prima serata su Canale 5, non sono mancate le polemiche.

Questa volta, tuttavia, a essere finito al centro delle critche non è uno dei tanti vipponi che tra gossip, amori e litigi animano la casa più spiata d’Italia.

Nel mirino delle polemiche che si stanno scatenando nelle ultime ore, tra post su Instagram e cinguettii su Twitter, è il padrone di casa, ormai solido conduttore del reality più chiacchierato di Mediaset: Alfonso Signorini.

Nel corso della puntata, infatti, ha dichiarato: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”. Il tutto ha avuto inizio da una frase di Giucas Casella, durante lo scherzo che riguarda la sua cagnolina, la quale si sarebbe accoppiata (ma solo per scherzo) con un cane di grossa taglia. Giucas ha ipotizzato che la sua cagnolina potesse abortire e così è arrivata la frase di Signorini che ha fatto tanto discutere, suscitando persino la reazione della società di produzione e distribuzione televisiva, Endemol Shine Italy.

Endemol Shine Italy prende le distanze da Signorini per le dichiarazioni sull’aborto, la nota ufficiale

In un comunicato, Endemol Shine Italy ha espresso il proprio distacco dalle dichiarazioni di Signorini finite al centro delle polemiche delle ultime ore. In particolare, si legge: “Nella puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento.

Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione”.

Dall’azienda hanno aggiunto: “In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro, le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.

Endemol Shine Italy prende le distanze da Signorini per le dichiarazioni sull’aborto: la replica del conduttore

Dopo le dichiarazioni di Endemol Shine Italy è arriva la reazione di Alfonso Signorini, che sembra non aver gradito quanto diffuso.

Infatti, su Twitter, il celebre giornalista ha sottolineato: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.