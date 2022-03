GF Vip, Alfonso Signorini: “Jessica Selassié? Non era tra le più sostenute sui social…”

Alfonso Signorini ha svelato perché, a suo avviso, Jessica Selassié ha conquistato il pubblico del GF Vip 6.

Dopo la vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha svelato perché secondo lui sarebbe stata lei a conquistare il pubblico televisivo.

Jessica Selassié: l’opinione di Signorini sulla sua vittoria

Il percorso di Jessica Selassié al GF Vip 6 non è stato lineare e, superato lo scoglio della timidezza, la principessa etiope è riuscita a farsi conoscere per quella che è, conquistando il pubblico e i telespettatori.

In merito alla sua meritata vittoria al reality show ha rotto il silenzio anche il conduttore Alfonso Signorini, che ha detto:

“Jessica non era tra le più sostenute dai social. Il fatto che sia stata premiata vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale. A differenza delle sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto l’autocontrollo”.

Jessica Selassié dopo la vittoria

Dopo la finale del GF Vip 6 all’indirizzo di Jessica non sono mancate le critiche e i commenti. In particolare i fan del reality show se la sono presa con lei per alcuni video risalenti alla sua partecipazione a Riccanza e in cui Jessica affermava di spendere cifre da capogiro per accontentare i suoi vizi. La principessa ha affermato anche che userà il monrepremi del GF Vip per aiutare suo padre e la sua famiglia.

Sarà vero?

In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere la verità in merito alla vicenda.