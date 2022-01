GF Vip, allerta Covid per Delia: “Non sento più odori e sapori”

Il Covid rischia di arrivare anche nella Casa: paura per Delia Duran, protagonista del GF Vip, che ha manifestato i primi sintomi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è una sola paura in queste ultime ore: la possibilità che il Covid abbia colpito uno dei partecipanti.

In particolare, si parla della modella Delia Duran, che nelle ultime uscite sembrerebbe aver manifestato i primi sintomi.

È stata pescata diverse volte dalle telecamere mentre tossiva, e lei stessa ha affermato di non riuscire a distinguere odori e sapori. Segnali lampanti insomma.

Delia, che ha deciso di lasciare il marito Alex Belli – anch’esso presente in questa edizione – è da poco entrata nella Casa.

La sua investitura a gieffina era programmata per metà dicembre, ma fu poi posticipata per motivi ignoti.

I più dubbiosi pensavano fosse proprio a causa del Covid, ma la modella venezuelana aveva subito smentito sui social:

«Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covd-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto».