Svelati i nomi di altri due possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck, che ha intenzione di partecipare solo in compagnia di Lorenzo Castelluccio.

GF Vip, altri possibili concorrenti: Patrizia De Blanck pronta a partecipare con Lorenzo Castelluccio

Il nome di Lorenzo Castelluccio è uscito fuori tra i nuovi probabili concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza in casa, se dovesse essere confermata, non sarebbe in solitaria, perché a volerlo nella casa più spiata d’Italia è stata Patrizia De Blanck, che lo avrebbe preteso in fase contrattuale. La donna tornerà al GF Vip solo in compagnia del suo amico. “Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando.

Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico. Penso che insieme ci divertiremo molto. Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien” ha dichiarato la donna in un’intervista al settimanale Nuovo.

Patrizia De Blanck al GF Vip: “Gallina vecchia fa buon brodo”

Quando le è stato chiesto se conoscesse qualche altro concorrente, Patrizia De Blanck ha fatto il nome di Rita Dalla Chiesa, anche se in realtà la donna non entrerà nella casa più spiata d’Italia. “Altri concorrenti? Ho letto che ci sarà Rita Dalla Chiesa, ma era ancora titubante perché anche lei non voleva lasciare il suo cane. In questo siamo molto simili, amiamo i nostri cuccioli alla follia. Perché noi donne over facciamo successo in tv? Perché gallina vecchia fa buon brodo! Scherzi a parte, perché tutte noi siamo stati testimoni di un’epoca fantastica che non tornerà più.

Abbiamo tanto da raccontare” ha dichiarato. Patrizia De Blanck e Lorenzo Castelluccio saranno davvero due concorrenti del GF Vip?