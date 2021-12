GF Vip, altri tre mesi nella Casa: chi tra i concorrenti lascerà il programma

Oltre ad Aldo Montano anche altri concorrenti si sono mostrati incerti rispetto alla possibilità di restare all'interno del GF Vip.

Mentre Aldo Montano ha confermato di voler lasciare anticipatamente il Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti del reality show si sono detti incerti rispetto alla decisione di voler lasciare il programma.

GF Vip: i concorrenti che vogliono lasciare il programma

Aldo Montano ha dichiarato di ritenere conclusa la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e di voler tornare al più presto da sua moglie, Olga Plachina, e dai loro due bambini.

Come lo schermidore anche altri concorrenti del reality show si sono mostrati incerti rispetto alla possibilità di lasciare il programma anticipatamente ora che il GF Vip è stato prolungato fino a marzo. Tra questi Manila Nazzaro (che ha due figli che l’aspettano a casa così come il compagno, Lorenzo Amoruso), Miriana Trevisan (il cui figlio Nicola è rimasto in sua attesa insieme al suo ex marito, Pago), e Katia Ricciarelli. Al momento non è dato sapere se questi concorrenti lasceranno davvero la casa del GF Vip anticipatamente.

GF Vip: Alex Belli

Anche Alex Belli negli ultimi giorni si è detto pronto a lasciare il programma anche per mettere fine al “triangolo” sorto tra lui, la moglie Delia e Soleil Sorge. “Devo tornare con i piedi per terra e devo salvare la mia vera vita (…) l’unica soluzione è quella di uscire io da quello che chiamo ‘incemption’, un bellissimo sogno che è molto reale. Vorrei svegliarvi ed uscirne fuori senza effetti collaterali”, ha dichiarato l’attore in merito alla possibilità di lasciare il programma.

GF Vip: i concorrenti

In tanti tra i fan del programma si chiedono chi lascerà davvero anticipatamente il reality show, che come l’anno scorso si protrarrà fino a marzo. I concorrenti, all’interno della Casa di Cinecittà da metà settembre, hanno già manifestato la loro insofferenza verso una così lunga permanenza all’interno di esso. Per il momento non è dato sapere con certezza chi di loro lascerà lo show di Alfonso Signorini, e i telespettatori non vedono l’ora di sapere anche chi saranno i nuovi volti vip che entreranno a far parte del cast a partire dalle prossime settimane.

Secondo indiscrezioni tra i nuovi concorrenti vi sarebbero anche Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo e un altro personaggio la cui identità resta top secret. Emergeranno ulteriori dettagli sulla questione?