GF Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato in diretta? Il video del momento è virale e Alfonso Signorini è costretto a prendere una decisione.

Amaurys Perez potrebbe essere il prossimo concorrente squalificato dal GF Vip 7. Il Vippone è stato accusato di aver bestemmiato in diretta, tanto che lo stesso Alfonso Signorini si è visto costretto a dichiarare che la produzione farà i dovuti accertamenti.

GF Vip: Amaurys ha bestemmiato in diretta?

L’ultima puntata del GF Vip 7 è stata ricca di colpi di scena. Nel bel mezzo della diretta, mentre Luca Salatino riceveva una bellissima sorpresa da parte della madre, le telecamere hanno inquadrato per un attimo Amaurys Perez. E’ bastata una manciata di secondi per far partire un’accusa pesante nei confronti dello sportivo: possibile che abbia bestemmiato? Il video del momento è diventato virale in un lampo.

Il video non lascia spazio a dubbi

Il filmato della presunta bestemmia di Amaurys è diventato virale sui social e ha causato diverse reazioni. Anche se il video dura una manciata di secondi, si sente in modo abbastanza chiaro ciò che esce dalla bocca di Perez. Molto probabilmente, il concorrente del GF Vip 7 non si è reso conto di aver bestemmiato, ma è bene sottolineare che non è la prima volta che gli viene riservata un’accusa di questo tipo.

Amaurys Perez verrà squalificato?

Alfonso Signorini, considerando che il video della presunta bestemmia di Amaurys è diventato virale, si è visto costretto a fare un annuncio in diretta tv. Il conduttore del GF Vip ha sottolineato che la produzione riguarderà il filmato fino alla nausea per capire se Perez deve essere squalificato o meno. Pertanto, nel corso della prossima puntata scopriremo il verdetto.