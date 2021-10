GF Vip, Amedeo Goria racconta di aver avuto rapporti con altri uomini: “Alla fine aveva il pistolino”

Amedeo Goria si confessa al GF Vip e racconta di aver avuto dei rapporti intimi con altri uomini. Le rivelazioni del giornalista.

GF Vip, Amedeo Goria si confessa: ha avuto rapporti con altri uomini

Nella casa del Grande Fratello Vip è stata una notte di grandi confessioni, del tutto inaspettate. La rivelazione di Giucas Casella, che nella puntata andata in onda lunedì 4 ottobre ha dichiarato di aver avuto rapporti con altri uomini, ha fatto molto pensare. Il concorrente ha esaltato l’amore libero e questo ha spinto un suo compagno di avventura ad aprirsi. Amedeo Goria si è confessato e ha raccontato di aver avuto anche lui dei rapporti intimi con uomini.

GF Vip, Amedeo Goria si confessa: “Per me è tutto così normale”

Il giornalista ha tirato fuori qualche episodio del suo passato, dando ragione a Giucas Casella e sottolineando che è normale lasciarsi travolgere dalla passione, senza porsi alcun limite. “È inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne. Sì, tre donne. Di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto ragazzi. Una di queste sembrava la tua ex (riferendosi ad Aldo Montano).

Poi alla fine è venuto fuori che questa aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna, la vedevo come tale” ha dichiarato. “Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole” ha dichiarato il giornalista.

GF Vip, Amedeo Goria si confessa: le reazioni

“Ragazzi è normale, capita a tutti” ha dichiarato Giucas Casella. “Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, succede.

In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono bisessuale, però penso che si possa andare con uomini e donne” ha aggiunto. In casa sono tutti d’accordo. “Anche secondo me sono cose normali. Succede a tanti, non c’è nulla di strano. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi, non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omo. Ad esempio i ragazzi vedono video di menage a trois per anni e non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima” ha commentato Gianmaria Antinolfi.