Lorenzo Amoruso contro Sonia Bruganelli dopo le critiche dell'opinionista nei confronti della moglie Manila: "Si vede che non le piace"

Lorenzo Amoruso contro Sonia Bruganelli: il marito di Manila Lazzaro si schiera con la moglie dopo lo scontro avvenuto all’interno della Casa.

Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Manila Lazzaro

Emozioni, sorrisi e scontri durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip: tra Manila Lazzaro e Sonia Bruganelli non corre buon sangue.

Tra la concorrente della casa più spiata d’Italia e l’opinionista sono volati commenti poco carini, specie da parte della Bruganelli che continua a sostenere il “Manila pensiero“. Insomma per Sonia, Manila influenzerebbe i concorrenti della casa con il suo pensiero, e tutti dovrebbero accettarlo senza ribattere.

Gf Vip, Amoruso su instagram contro la Bruganelli

L’ex Miss Italia ha dimostrato di avere un bel caratterino all’interno della casa del Gf, e di voler dire la sua su tutto.

Questo comportamento a Sonia Bruganelli proprio non piace: l’opinionista l’ha criticata su instagram. Subito è arrivata la risposta del marito di Manila, Lorenzo Amoruso, pronto a difendere la sua amata, accusando la Bruganelli di avere un ego smisurato.

Lorenzo Amoruso contro la Bruganelli: “Manila non le piace proprio”

Lorenzo Amoruso, con una storia su instagram, ha difeso Manila Lazzaro dalle critiche di Sonia Bruganelli.

Cara Sonia Bruganelli almeno la mia amata Manila Nazzaro ha un suo pensiero, piaccia o meno, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta praticamente sempre tutti tranne il suo smisurato ego, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio.

Non solo Amoruso, anche il pubblico si è accorto che a Sonia Bruganelli la Lazzaro proprio non piace: non è la prima volta, infatti, in cui l’ex Miss Italia viene criticata dall’opinionista.